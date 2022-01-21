Türkiye Gazetesi

Birçok ilde okulların tatil edildiği, şehirler arası yolların kapandığı, binlerce kişinin mahsur kaldığı, köylere ulaşımın kesildiği kar yağışının etkisinden yeni kurtulan Türkiye’nin daha üzerinden bir gün bile geçmeden Balkanlardan gelecek aşırı soğuk hava etkisinin altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacak.



Kar kalınlığı 3,5 metreye ulaşan Bitlis’te yön levhaları, tabelalar, otobüs durakları ve trafik ışıkları da kardan kayboldu

KARADENİZ'DEN GELİYOR

Gelecek hafta başından (24 Ocak Pazartesi) itibaren Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girilmesi sonucu yurt genelinde aşırı soğuk hava şartlarının görülmesi bekleniyor. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar, Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yarın yağışların İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağlarında yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

TÜM YURT YAĞIŞLI

Pazar günü tüm yurdun genellikle yağışlı, yağışların ise Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yoğun kar, Doğu Akdeniz’de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Pazartesiden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Aşırı soğuk ve karlı havanın 27 Ocak Perşembe’ye kadar etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden kar uyarısı: Cuma etkisini gösterecek İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla ilgili Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak uyarıda bulundu. Doğan, Cuma günü başlayan kar yağışının çarşambaya kadar etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 5 ili, kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı.