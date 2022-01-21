Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de 18 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'u (35) arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama çalışmaları, Ulusoy'un montu ve otomobilinin bulunduğu Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı çevresinde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

24 saattir kayıptı: Acı haber geldi Kocaeli'de kendisinden 24 saattir haber alınamayan adamın cansız bedeni, evinde bulundu.

Kayıplara karışan kadının son mesajı ortaya çıktı Kırıkkale'de annesine "çocuklarıma bakarsın" mesajı attıktan sonra kayıplara karışan güvenlik görevlisi genç kadın her yerde aranıyor.