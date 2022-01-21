Türkiye Gazetesi

Yürekleri yakan haber Konya'nın Seydişehir ilçesinden geldi. Polis memuru İsmail Üzüm (33), dün akşam saatlerinde ailesi ile birlikte yemek yerken rahatsızlandı. Çağrılan ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Üzüm, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZININ İLK KARNESİNİ GÖREMEDİ

Üzüm’ün cansız bedeni yakınları ve mesai arkadaşları tarafından hastane morgundan alınarak cenaze aracı ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki cenaze törenine İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı’nın yanı sıra İsmail Üzüm’ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Yapılan duanın ardından İsmail Üzüm’ün cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı. İsmail Üzüm’ün cenazesi yarın Konya’da düzenlenecek programın ardından defnedilecek.

Üzüm’ün evli, iki çocuk babası olduğu ve ilköğretim birinci sınıfa giden kızının bugün ilk karnesini alacağı öğrenildi.

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