Türkiye Gazetesi

Palandöken ilçesinde yaşayan Erdal K. (51), boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba K.'yı (30) 22 Mart tarihinde bıçaklayarak katletmişti.

Çifte cinayetin ardından kaçan Erdal K., dün akşam Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etti.

Anne kızın cesetleri otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, cani adamın cinayeti en ince ayrıntısına kadar planladığı öğrenildi.

CESETLERLE BERABER EVDE BEKLEMİŞ

Ayşe İşlek’in kardeşi Kadir İşlek, “Acımız büyük. Şiddetin büyüğünü görüyorlardı. Boşandığı halde rahat bırakmadı kız kardeşimi ve yeğenimi. Ablam ve yeğenimi 4 gün önce katledip dün de teslim olmuş. Mal varlığını devretmiş, bazı yerlere olan borçlarını kapatmış, 'Bir daha beni göremeyeceksiniz' demiş, cinayeti işlemiş. Cesetler kokmuş, eve gidiyor evi havalandırıyor. 12 gün önce istifa ediyor. Hepsinin planını yapıyor. En sonunda da kardeşimi ve yeğenimi canice katlediyor” diye konuştu.

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