Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 1 çocuğu olan bir kadın, 2016 yılından bu yana fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü, kendisini odaya kilitlediği gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi'nde de 'Eşe karşı şiddet' olayıyla ilgili kamu davası açıldı. 'Eşi kasten yaralama' suçundan görülen davada şiddet uygulayan koca, mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirildi.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen çekişmeli boşanma davası, ilk derece mahkemesi tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi. Şiddet gören kadının vekili Av. Mehmet Sait Gürdağ, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

KARAR BOZULDU

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 'boşanmanın reddi' kararını bozdu. İstinaf mahkemesi, davaya konu erkeğin kadına yönelik devamlılık arz eden şiddetinin sabit olduğuna hükmederek, 'evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmanın kabulü' kararını verdi.

Sokak ortasında dehşet! Boşanmak isteyen karısını kızının yanında öldürdü Adana'da bir şahıs kendisinden boşanmak isteyen karısını, sokak ortasında kızının yanında pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı.