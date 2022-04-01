Türkiye Gazetesi

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı. İddiaya göre, A.A, boşanma aşamasındaki eşi B.A'nın Atmaca Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Tüfek doğrulttuğu B.A'nın evin içine kaçması üzerine havaya ateş eden A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahla tehdit suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.A, Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Sokak ortasında dehşet! Boşanmak isteyen karısını kızının yanında öldürdü Adana'da bir şahıs kendisinden boşanmak isteyen karısını, sokak ortasında kızının yanında pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı.

Önce karısını bıçakladı, sonra kadınlar özür diledi Adana’da kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen koca gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen koca, “Bütün kadınlardan özür diliyorum, ben karımı bıçaklamadım” dedi