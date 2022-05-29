Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray'ın bugün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. AK Parti ve MHP Grubu’nun teklifiyle İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak.

İstanbul’da toplu ulaşım İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıl dönümü dolayısı ile ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaray ücretsiz çalışacak. Öte yandan AK Parti ve MHP Grubu’nun teklifiyle İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

HEM FETİH YIL DÖNÜMÜ HEM DE ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak fetih şöleni için de toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeler yapıldı. Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı. Hem İstanbul’un Fethi’nin kutlanacağı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbullular, tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

VATANDAŞLARA ULAŞIM REHBERİ

Vatandaşların etkinlik alanına hızlı ve kolay erişebilmesi için ulaşım rehberi de hazırlandı. Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecek vatandaşlar, rehberde yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı belirleyebilir.

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: 19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam açıklaması: Kamu yararına aykırı ve fahiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin reddedilen zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu talebin kamu yararına aykırı ve fahiş olması sebebiyle reddedildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada zam teklifinin yüksek bulunduğu ifade edildi.