Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ederken programın yeni bölümü çok konuşuldu. Masterchef 2022’de Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan çökertme kebabı yapmalarını istedi. Çıtır çıtır patatesi, iyi pişmiş eti ve yoğurdun eşsiz birleşiminden oluşan ve yiyenlere adeta lezzet şöleni yaşatan çökertme kebabı en çok aranan tariflerden biri oldu. Yarışmayı seyredenler “çökertme kebabı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?” gibi soruları yoğun şekilde araştırmaya başladı. Biz de sizler için çökertme kebabının hazırlanışını ve püf noktalarını derledik. İşte pratik ve lezzetli ‘çökertme kebabı nasıl yapılır’ sorusunun cevabı…

MASTERCHEF ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Çökertme kebabı için malzemeler

300 gram jülyen kesilmiş et

4 adet orta boy patates

2 diş sarımsak

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sosu için:

2-3 adet rendelenmiş domates

Servis için:

2-3 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 fiske tuz

Çökertme kebabı yapılışı

Etleri geniş bir tencereye ya da hızlı pişmesi için düdüklüye alın. Yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken etlere 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz tuz ve arzuya göre baharat ekleyin.

Biraz kavurup su ilave edin ve kapağını kapatıp pişirmeye devam edin.

Kibrit şeklinde incecik doğradığınız patatesleri yağda kızartın.

Ayrı bir yerde yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.

Domates sosu için ise rendelediğiniz domatesleri minik bir tavada ısıtın. Karabiber ve tuz ekleyin.

Servis için geniş bir tabağa patatesleri alın. Üzerine hazırladığınız yoğurt sosunu gezdirin.

Domates sosundan birkaç kaşık yayın.

En üste ise kavurduğunuz eti ilave edin.

Sıcak olarak servis etmeyi unutmayın.

Şimdiden afiyet olsun…

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