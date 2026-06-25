Antalya'da yıllardır sahili kaplayan kaçak yapılar ve çardaklar yapılan çalışma ile tamamen kaldırıldı. Temizlik sonrası Kumköy sahili yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açıldı. Bölgenin halk plajına dönüştürülmesiyle birlikte sahilin doğal yapısının korunması ve kontrollü kullanım hedefleniyor.

Aksu ilçesindeki Kumköy sahili, 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Sahilde yaklaşık 60 yıldır kullanılan aralarında konteyner tipi yapıların bulunduğu 600 çardak, 2024 yılı Kasım ayında Aksu Belediyesi ekipleri tarafından sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonla kaldırıldı.

Yıkılan çardakların ardından sahil halka açıldı. Aynı zamanda caretta carettaların üreme merkezi olan ve aradan geçen zaman içinde bakımsızlık ve vatandaşların duyarsızlığı sebebiyle adeta çöplüğe dönen sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 325 bin metrekarelik alana halk plajı yapılması beklenirken, bölgenin boşaltılmasının ardından bazı otellerin de ecri misil ödeyerek kendi plajlarını hizmete açtığı gözlendi. Halk plajı projesinin yatırım bütçesi ve programına alınmasının ardından projelendirme çalışmalarının başlaması ve önümüzdeki yıla kadar bitmesi bekleniyor.

Projede doğal yaşam ve caretta caretta yuvalama alanlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından korunmasına yönelik de çalışmalar yer alacak.

Kumköy sahiline halk plaj yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Levent Dedeoğlu, "Güzel olur, buranın ihtiyacı var. Çünkü burası hem denizi hem tabiatı ve imkanları olarak güzel bir yer. Bence geç kalınmış bir proje ama ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Çünkü yapılmayan tek yer burası kaldı. Bu sahilin yapılması ile güzel bir imkan ve tesise kavuşulacak.

Aksu, Kumköy ve Antalya'dan gelenler var. Ama burada imkan olmadığı için tuvalet ve duş yok. Halkımız için de böyle bir şey olması çok güzel olacak kanaatindeyim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok ilgili kendisi. Buraya gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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