Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, okula gelirken yanında biber gazı getirdi. Minik öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfın içinde sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler gazdan etkilendi. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca öğrenci gazdan etkilenirken, ağlayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul müdürü ise çocukların yanından bir an olsun ayrılmadı.

Okula ambulans çağırıldı

Diyarbakır'da okulda dağıtılan kumanyadan 45 öğrenci zehirlendi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal ve ilçe merkezlerinde okuyan öğrenciler okulda öğle yemeği sonrasında 45 öğrenci kusma, karın ağrısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleri nedeniyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yurt müjdesi: Ücretlerde değişiklik olmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB yurt binasının açılış törenince konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere yurt ücretlerinin değişmeyeceği müjdesini vererek, aylık 250-450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağını belirtti. Ermenistan- Azerbaycan çatışmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu tüm dünya bilmeli" dedi.

Dolandırıcı emlakçının hedefi öğrenciler oldu! Aynı daireleri birden fazla öğrenciye kiraladı İzmir'de bir emlakçı birden fazla daireleri kirasını peşin alarak sahte kontratlarla çok sayıda yabancı uyruklu üniversite öğrencisini dolandırdığı iddia edildi. Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.