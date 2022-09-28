Türkiye Gazetesi

Olay, 25 Eylül'de Kocaeli'ye bağlı Çayırova ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polisler, önce güvenlik kameralarını inceledi. Ardından polis, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.F.Y., R.K., M.T. ve F.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, polislerin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda düşük fiyattan satılan 19 telefona İstanbul'da el konulurken, 100'ü ise satılmadan ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeri girdiği, ardından poşete koyduğu telefonları çaldığı anlar yer aldı.

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