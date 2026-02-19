Çanakkale’de etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu. Gestaş, yarın Bozcaada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyururken, Gökçeada hattında da birçok sefer programdan çıkarıldı.

Kuzey Ege’de etkisini artıran şiddetli fırtına, Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerini durdurma noktasına getirdi.

Adalara ulaşım tamamen durdu! Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesine bazı feribot seferlerde olumsuz hava şartları nedeniyle iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

