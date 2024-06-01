Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon ve motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gece saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikametinde biri kereste yüklü olmak üzere iki kamyon, Ahmet K. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kereste yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÖLGE YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Yaralanan sürücüler ile motosikletteki Başak K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşama kapanan Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.