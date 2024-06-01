Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon ve motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon ve motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anadolu Otoyolu&#039;nda iki kamyon ve motosiklet çarpıştı! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Trafik Kazası, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon ile bir motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

 

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gece saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikametinde biri kereste yüklü olmak üzere iki kamyon, Ahmet K. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kereste yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÖLGE YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Yaralanan sürücüler ile motosikletteki Başak K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşama kapanan Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yıldırım istedi, Koç bitirdi! Mourinho Fenerbahçe'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşi Merve Veziroğlu'nu 58 kere bıçaklayan zanlıya 26 yıl hapis cezası - YaşamFenomen eşini 58 defa bıçakladı, savunması "pes" dedirttiAngut kuşuna uydu vericisi takıldı, rotası baş döndürdü - YaşamAngut kuşuna uydu vericisi takıldı, rotası baş döndürdüAdanalılar bu adamı konuşuyor! ‘Gördüğünüz yerde suratına tükürün’ - YaşamAdanalılar bu adamı konuşuyor!Bu mahallede "Fadimeler" çeyrek asırdır yük taşımıyor! - Yaşam"Fadimeler"in yük taşıması yasak!Gaziantep'te dehşet! Borç vermeyen dayısını katletti, her yerde aranıyor - YaşamGaziantep'te korkunç olay! Borç vermeyen dayısını katlettiHastaneye yürüyerek girdi, 'yanlış serum' öldürdü! Savcılık harekete geçti - YaşamHastaneye yürüyerek girdi, cansız bedeni çıkarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...