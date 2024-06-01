Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon ve motosiklet çarpıştı! Yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon ile bir motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gece saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikametinde biri kereste yüklü olmak üzere iki kamyon, Ahmet K. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Kereste yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BÖLGE YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Yaralanan sürücüler ile motosikletteki Başak K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşama kapanan Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı