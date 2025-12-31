Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan su kesintisi vatandaşları mağdur etti. Günlerdir musluklardan su akmadığını belirten yurttaşlar, damacana ve bidonlarla kaynak suyu çeşmelerine akın ederken, uzun kuyruklar oluştu. Kesintinin özellikle kış şartlarında hayatı durma noktasına getirdiği ifade edildi.

Ankara'da kuraklık ve altyapı çalışmaları nedeniyle yeniden su kesintisi kararı alındı. Vatandaşlar soğuk havada çeşme başlarında bekledi.

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Sincan'daki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

"KARA KIŞTA PERİŞAN OLDUK"

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlardan Aslan İpek, suların dün geceden bu yana kesik olduğunu belirterek, "Haber vermiyorlar, karda kışta perişan oluyoruz. İnsani ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Çok mağduruz, suların bir an önce gelmesini istiyoruz." dedi.

Su alabilmek için uzun süre sırada beklediğini anlatan İpek, çoğu vatandaşın sıradan dolayı başka çeşmelere gittiğini söyledi.

Çoşkun Kıyak da suların iki gündür kesik olduğunu ifade ederek, "Sabah işe gideceğiz, çocuklar okula gidecek, sular kesik. Sözde erken çıktık ama 3 saattir su sırası bekliyoruz. Sincan'da su sıkıntısı bayağıdır var. Bugün tenha ama buranın doluluğu bitmiyor. İnsanların izinli olduğu günler gelseniz, hep dolu." dedi.

