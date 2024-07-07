Antalya Aksu'da yangın! Alevler sera ve bahçelere sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yerlerinin yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.