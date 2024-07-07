Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Manisa alevlere teslim! Yangın kontrol altına alındı

Manisa alevlere teslim! Yangın kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Manisa, Kula, Orman Yangını, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün başlayan yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerin yardımıyla bugün kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi yakınlarında dün makilik ve ormanlık alanda başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının etkili olduğu arazideki söndürme ve soğutma çalışmalarını da tamamladı.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Hamidiye Mahallesi sınırlarında dün öğleden sonra çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti.

Manisa alevlere teslim! Yangın kontrol altına alındı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Birçok yerden görüldü, bilim dünyası da şaşkın! Gök taşı mı? Uzay çöpü mü?Dalgalar 2 metreyi bulacak! Valilik uyardı, denize girmeyin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dalgalar 2 metreyi bulacak! Valilik uyardı, denize girmeyin - YaşamDalgalar 2 metreyi bulacak! Valilik uyardı, denize girmeyinArnavutköylüler diken üstünde! Terk edilmiş iki araç kabusu yaşatıyor - YaşamArnavutköy halkı diken üstünde!Hırsızı kendi kendine konuşması ele verdi! Nasıl yakalandığını anlamadı - YaşamHırsızı kendi kendine konuşması ele verdi! Nasıl yakalandığını anlamadıİçme sularının içinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü! - YaşamYüzen cisimleri görenler şoke olduDüzce'de bahçesinde işlem yapıyordu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu - YaşamBahçesinde işlem yapıyordu! Gördükleri karşısında şoke olduE-5'te dehşet anları! Genç kız kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı - YaşamKendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...