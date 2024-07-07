Manisa alevlere teslim! Yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi yakınlarında dün makilik ve ormanlık alanda başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının etkili olduğu arazideki söndürme ve soğutma çalışmalarını da tamamladı. ÇEVRE İLLERDEN DESTEK Hamidiye Mahallesi sınırlarında dün öğleden sonra çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti. İlgili Haberler İzmir Ödemiş'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor