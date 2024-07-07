Manisa alevlere teslim! Yangın kontrol altına alındı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Manisa'nın Kula ilçesinde dün başlayan yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerin yardımıyla bugün kontrol altına alındı.
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi yakınlarında dün makilik ve ormanlık alanda başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Ekipler, yangının etkili olduğu arazideki söndürme ve soğutma çalışmalarını da tamamladı.
ÇEVRE İLLERDEN DESTEK
Hamidiye Mahallesi sınırlarında dün öğleden sonra çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı