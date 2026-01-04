Antalya’nın Akseki ilçesinde komşuların imece usulüyle bir araya gelerek kışlık yufka ekmeği pişirdiği gelenek, mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yufka mesaisi, gün boyu süren dayanışmayla tamamlanıyor.

Antalya Akseki’de komşular, atalarından kalan yufka ekmeği geleneğini sürdürüyor. Komşuların yardımlaşarak birbirlerinin ekmeklerini pişirdiği bu gelenek, mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yufka mesaisi, akşam saatlerine kadar sürüyor.

Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde komşuların bir araya gelerek yufka ekmeğini pişirdiği Türkan Balcı, sabah erkenden hamuru yoğurduğunu belirterek, "Komşularımız gelerek imece usulü kışlık ekmeğimi yaptılar. Birbirimize yardım ederek ekmeğimizi el birliğiyle pişiriyoruz. Bir kişinin yufka ekmeği yaklaşık 2 günde tamamlanıyor. Günde bir çuval undan 400-500 adet yufka çıkıyor" dedi.

"BU BİZE YAKLAŞIK 6 AY YETER"

Ekmek yapımına yardım eden Emine Yörük ise yufka geleneğinin atalarından kaldığını vurgulayarak, "Mahallede yılda iki kez bir araya gelir, genellikle ikişer çuval undan ekmek pişiririz. Bu bize yaklaşık 6 ay yeter. Yufka ekmek yapmayı rahmetli annemden öğrendim. Biz Yörük'tük, göç ederdik. Dağda mecburen yufka yapardık. 6 yaşımdan beri ekmek pişiriyorum" diye konuştu.

"EKMEK YALNIZ PİŞMEZ"

Ekmek yapımının tek başına mümkün olmadığını ifade eden Yörük, "Sabah erken başlarız, akşama kadar sürer. Bu iş mutlaka yardımlaşarak yapılır" dedi.

Gurbet Çakmak da komşularıyla birlikte kışlık yufka ekmeğini pişirdiklerini belirterek, "Ekmek yalnız pişmez. Komşularla sırayla, bir gün birimizin bir gün diğerimizin ekmeğini yapıyoruz. Yaptığımız yufkalar yaza kadar yetiyor. Yazın da tekrar yapıyoruz. Bu bizim için bir zorunluluk ve gelenek" ifadelerini kullandı.

