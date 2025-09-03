Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Aracındaki yazıyı gören ondan uzak duruyor!

Aracındaki yazıyı gören ondan uzak duruyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aracındaki yazıyı gören ondan uzak duruyor!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de Sevda Nur Karataş, otomobilinin arka camına 'Dikkat Acemi' yazısı yazdırdı. Karataş konuyla ilgili "Trafiğe çıktığım zaman genelde araçlar benden uzak duruyorlar. Artık acemi olduğumu düşünmüyorum, ama bu yazı beni koruyor" dedi.

Eskişehir'de Sevda Nur Karataş'a ait otomobilin arka camında yer alan ilginç yazı dikkat çekiyor. Aracın arka camında 'Dikkat Acemi' yazısını görenler tebessüm ediyor.

Yaklaşık 1 sene önce ehliyetini aldıktan sonra bu yazıyı yazdırdığını belirten Karataş, zaman içerisinde direksiyon hakimiyetini geliştirmesine rağmen o uyarıyı aracından sökmedi. Bu şekilde kendisini koruduğunu söyleyen Karataş, bahse konu yazının artık etraftaki acemilere karşı önlem niteliği taşıdığını vurguladı.

Aracındaki yazıyı gören ondan uzak duruyor! - 1. Resim

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sevda Nur Karataş şunları söyledi:

"O YAZI BENİ KORUYOR"

"Ehliyeti almadan önce aklımda böyle bir şey vardı. Sonra ehliyeti aldım. Yaklaşık 1 sene oldu ve ertesi gün sonra gidip bu yazıyı yazdırdım. Faydasını gördüm. Trafiğe çıktığım zaman genelde araçlar benden uzak duruyorlar. Benim için çok faydalı. Tabii artık acemi olduğumu düşünmüyorum. Sadece etraftaki acemilere karşı ben kendi önlemi alıyorum. O yazı beni koruyor. Şahsen tavsiye ederim. Eskişehir'de trafik çok kalabalık oluyor. Dikkat de çekiyor, bazen tebessüm ediliyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soyguna hazırlanan 3 şaşkın, arkalarına bakmadan topukladı! O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
100 gramı bir kasa portakala eş değer! Sağlık açısından çok faydalı - Yaşam100 gramı bir kasa portakala eş değer!İstanbul'da meyveyi fazla kaçıran ayı acillik oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor - Yaşamİstanbul'da meyveyi fazla kaçıran ayı acillik oldu!Gereksiz ilaçlardan kurtulun! Herkes o ağrıları çekiyor ama kimse bu tedaviyi almıyor... Algoloji uzmanı çağrıda bulundu - YaşamHerkes o ağrıları çekiyor ama kimse bu ilaçsız tedaviyi almıyor23 yaşına kadar yaptıkları çocuklara ilham oldu! Kurduğu 10 kütüphaneyi şehitlere ithaf etti - Yaşam23 yaşında 10 kütüphane kurdu, şehitlerin adını yazdıMeteoroloji il il açıkladı! Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak: Marmara için kritik gün - YaşamBazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacakGelin aracının önünü kesmeye kimse cesaret edemedi! Düğün konvoyunu gören bir daha baktı - YaşamGelin aracının önünü kesmeye kimse cesaret edemedi! Düğün konvoyunu gören bir daha baktı
Sonraki Haber Yükleniyor...