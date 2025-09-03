Aracındaki yazıyı gören ondan uzak duruyor!

Eskişehir'de Sevda Nur Karataş'a ait otomobilin arka camında yer alan ilginç yazı dikkat çekiyor. Aracın arka camında 'Dikkat Acemi' yazısını görenler tebessüm ediyor.

Yaklaşık 1 sene önce ehliyetini aldıktan sonra bu yazıyı yazdırdığını belirten Karataş, zaman içerisinde direksiyon hakimiyetini geliştirmesine rağmen o uyarıyı aracından sökmedi. Bu şekilde kendisini koruduğunu söyleyen Karataş, bahse konu yazının artık etraftaki acemilere karşı önlem niteliği taşıdığını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sevda Nur Karataş şunları söyledi:

"O YAZI BENİ KORUYOR"

"Ehliyeti almadan önce aklımda böyle bir şey vardı. Sonra ehliyeti aldım. Yaklaşık 1 sene oldu ve ertesi gün sonra gidip bu yazıyı yazdırdım. Faydasını gördüm. Trafiğe çıktığım zaman genelde araçlar benden uzak duruyorlar. Benim için çok faydalı. Tabii artık acemi olduğumu düşünmüyorum. Sadece etraftaki acemilere karşı ben kendi önlemi alıyorum. O yazı beni koruyor. Şahsen tavsiye ederim. Eskişehir'de trafik çok kalabalık oluyor. Dikkat de çekiyor, bazen tebessüm ediliyor"