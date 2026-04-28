İstanbul'da bir otelde konaklayan şahıs adına, 25 farklı restorandan binlerce liralık yemek siparişi verildi. Otele gelen kuryeler, siparişlerin kendisine ait olmadığını söyleyen şahısla karşılaşırken, olayın geçmişe dayanan bir husumet nedeniyle yapıldığı öne sürüldü.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir otelde konaklayan bir kişi adına farklı restoranlardan art arda siparişler verildi. Yabancı bir telefon numarası üzerinden verilen siparişler, kuryeler tarafından otele ulaştırıldı.

25 FARKLI RESTORANDAN SİPARİŞ VERİLMİŞ

Ancak otelde kalan şahıs, siparişleri kendisinin vermediğini belirtti. Kısa sürede aynı isim adına çok sayıda siparişin otele gelmesi üzerine durum dikkat çekerken, yaklaşık 25 farklı restorandan sipariş verildiği öğrenildi. İddiaya göre, şahısla husumetli olduğu ve yaklaşık 3 yıldır davasının sürdüğü bir kişi, gittiği yerleri tespit ederek bu yöntemle sipariş vererek tacizde bulunuyor.

POLİSLER OTELE GİTTİ

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Savaş Öztürk, "Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik. Kurye beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi. Ben de siparişleri geri getirmesini istedim. Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi. Bunun üzerine merak edip otele gittim. Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti" dedi.

5 BİN 500 LİRALIK SİPARİŞ!

Öztürk, siparişin maddi boyutuna da dikkat çekerek, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık. Yaklaşık 5 bin 500 liralık siparişti. Bir de en pahalısından söylemiş hani yanlış anlamayın kavurmanın kilosu kaç para ortada. Ben 2 tanesini otelde çalışan çocuğa verdim kalanını dağıttım ve en son 3 pideyi kendim gelip sinirle yedim burada. Bu durum bizi gerçekten üzdü. Daha önce de benzer olaylar yaşadık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili daha önce de şikayet ve ihbarların bulunduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

