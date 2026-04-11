Anadolu Ajansı
Kars'ta hava sıcaklıkları arttı, tabiat canlandı: Baharın müjdecisi karlar altında kaldı
Kars’ta çetin geçen kışın ardından doğanın canlanmasıyla rengarenk açan çiçekler, üç gündür etkili olan nisan karıyla birlikte beyaz örtü altında kaldı.
Özetle
Kaydet
Yaşam 1 dk önce
Kars'ta çetin geçen kışın ardından açan bahar çiçekleri, üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaz örtünün altında kaldı.
- Kars'ta çetin kış yaşanmıştır.
- Hava sıcaklıklarının artmasıyla tabiat canlanmış ve doğada rengarenk çiçekler açmıştır.
- Kentte üç gündür aralıklarla kar yağışı devam etmektedir.
- Baharın müjdecisi çiçekler beyaz örtünün altında kalmıştır.
Türkiye’nin en çetin kışlarının yaşandığı Kars’ta, tabiatın uyanışı bu kez "beyaz" bir sürprizle kesintiye uğradı. Kentte çetin geçen kışın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla tabiat canlandı. Doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR
Şehirde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ise baharın müjdecisi çiçekler beyaz örtünün altında kaldı. Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR