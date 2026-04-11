Kars’ta çetin geçen kışın ardından doğanın canlanmasıyla rengarenk açan çiçekler, üç gündür etkili olan nisan karıyla birlikte beyaz örtü altında kaldı.

Türkiye’nin en çetin kışlarının yaşandığı Kars’ta, tabiatın uyanışı bu kez "beyaz" bir sürprizle kesintiye uğradı. Kentte çetin geçen kışın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla tabiat canlandı. Doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Baharın müjdecisi kar çiçekleri beyaz örtünün altında kaldı

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Şehirde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ise baharın müjdecisi çiçekler beyaz örtünün altında kaldı. Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

