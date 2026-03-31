Anadolu Ajansı • Sındırgı
Balıkesir'deki baraj, 18 yıl sonra en yüksek seviyeye ulaştı: Yüzde 98'i dolu!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Çaygören Barajı yüzde 98 doluluğa ulaştı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı bölgelerde köprü geçişleri ile tarım arazileri su altında kaldı.
18 YIL SONRA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
Yağışlarla ilçedeki Çaygören Barajı'ndaki doluluk oranı 18 yıl sonra en yüksek seviye olan yüzde 98'e ulaştı. Taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildi.
Sındırgı Belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik yaptı.
