Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Çaygören Barajı yüzde 98 doluluğa ulaştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı bölgelerde köprü geçişleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

Balıkesir'deki baraj, 18 yıl sonra en yüksek seviyeye ulaştı: Yüzde 98'i dolu!

18 YIL SONRA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Yağışlarla ilçedeki Çaygören Barajı'ndaki doluluk oranı 18 yıl sonra en yüksek seviye olan yüzde 98'e ulaştı. Taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildi.

Balıkesir'deki baraj, 18 yıl sonra en yüksek seviyeye ulaştı: Yüzde 98'i dolu!

Sındırgı Belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik yaptı.

