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Başakşehir'de mobilya imalathanesi alevlere teslim! 2 saatte söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;de mobilya imalathanesi alevlere teslim! 2 saatte söndürüldü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kepenkleri testereyle kesilen iş yerindeki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içerisinde bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri alevlere teslim olan imalathanenin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kapalı durumda olan ve içerisinde kerestelerin olduğu imalathanenin kepenklerini testere yardımıyla keserek yangına müdahale etti.

Başakşehir'de mobilya imalathanesi alevlere teslim! 2 saatte söndürüldü - 1. Resim

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında imalathanede hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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