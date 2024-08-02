Adana'da yangın söndürme helikopteri göle düştü! Mürettebatın durumuyla ilgili açıklama
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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter göle düştü. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu ve sağlık durumlarında bir sıkıntı olmadığını duyurdu.
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri feci bir kazaya karıştı. Gölden su almak için inişe geçen helikopter suya düştü.
HELİKOPTERDE 5 PERSONEL VARDI
Helikopterde 5 personelin bulunduğunu belirten Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale eden 2 helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.