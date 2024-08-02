Adana'da yangın söndürme helikopteri göle düştü! Mürettebatın durumuyla ilgili açıklama

Düzenleyen: Mesut Şahin 2 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 17:29 - Güncelleme:

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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter göle düştü. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu ve sağlık durumlarında bir sıkıntı olmadığını duyurdu.