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Adana'da yangın söndürme helikopteri göle düştü! Mürettebatın durumuyla ilgili açıklama

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Gündem Haberleri

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter göle düştü. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu ve sağlık durumlarında bir sıkıntı olmadığını duyurdu. 

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri feci bir kazaya karıştı. Gölden su almak için inişe geçen helikopter suya düştü. 

HELİKOPTERDE 5 PERSONEL VARDI 

Helikopterde 5 personelin bulunduğunu belirten Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. 

SAĞLIK DURUMLARI İYİ 

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale eden 2 helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
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