Başkentte ANKARAY arızalandı, vatandaş mağdur oldu! Seferler geçici olarak durdu
Başkentte ANKARAY hattında sefer yapan bir trenin Kızılay İstasyonu'nda teknik arıza meydana geldi. Vatandaşlar EGO otobüslerine yönlendirildi.
Başkent Ankara'da, trende yaşanan arıza nedeniyle ANKARAY'da seferler bir süre aksadı.
ANKARA'DA VATANDAŞ MAĞDUR OLDU
Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından arıza giderilemeyince ANKARAY seferleri geçici olarak durduruldu.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Bilet gişelerinde de teknik sorun yaşandığı, yolcuların mağduriyet yaşanmaması için ulaşımın EGO otobüsleriyle sağlandığı öğrenildi.
Yetkililer, arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
