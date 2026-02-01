Antalya'da Kavaklı Mezarlığı bünyesinde oluşturulan Bebek Mezarlığı, rengarenk rüzgar gülleri, oyuncaklar ve bebek kıyafetleriyle ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Manavgat'ta bulunan Kavaklı Mezarlığı’nın özel bir bölümünü oluşturan bebek mezarlığı, mezar başlarına bırakılan eşyalarla görenlerin gözlerini dolduruyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü biriminin hemen karşısında yer alan bu alanda, 0-1 yaş arası bebeklerin kabirleri bulunuyor. Hayatının baharına dahi ulaşamayan miniklerin mezarları, aileleri tarafından bırakılan rengarenk objelerle adeta birer oyun alanını andırıyor.

Bebek mezarlığında duygulandıran görüntüler! Rüzgar gülleri ve oyuncaklarla dolu...

MEZAR TAŞLARINI RÜZGAR GÜLLERİ VE OYUNCAKLAR SÜSLÜYOR

Bebek mezarlığı bölümündeki kabirlerin üzerinde, geleneksel çiçeklerin yanı sıra bebeklere ait pek çok hatıra yer alıyor. Antalya Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri; anne karnında hayatını kaybeden ya da bir yaşına kadar olan bebeklerin defnedildiği bu alandaki mezarların, aileleri tarafından özenle süslendiğini söyledi. Mezarların üzerine bırakılan ve rüzgarda dönen rengarenk rüzgar gülleri, pelüş oyuncaklar ve minik çıngıraklar, mezarlığı ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekiyor.

EVLATLARININ KIYAFETLERİNİ MEZAR BAŞLARINA BIRAKTILAR

Ziyaretçileri duygulandıran bu manzara, sadece oyuncaklarla da sınırlı kalmıyor. Bazı bebek mezarlarının üzerinde, miniklerin hiç giyemediği veya hatırası olan bebek kıyafetlerinin de bulunduğu görülüyor. Evlat hasreti çeken anne ve babaların hatıraları yaşatmak adına oluşturduğu bu görüntüler, Kavaklı Mezarlığı bebek bölümü içinde hüzünlü bir atmosfer oluştururken, yas sürecindeki ailelerin sessiz vedalarını yansıtıyor.

