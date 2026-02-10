Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş’ta planlanan hızlı tren projesine ilişkin bilgi verdi. Kahramanmaraş’ın hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, hattın Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını belirtti. İşte projeye ilişkin detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş için hızlı tren projesini duyurdu.

49 kilometre uzunluğundaki Nurdağı-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu “Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla, Kahramanmaraş'ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye'nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bir ile daha hızlı tren geliyor! Doğu Akdeniz limanlara kapı aralayacak

MALATYA-NARLI-NURDAĞI’NA BAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını belirtti.

49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Uraloğlu, "Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağı-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarına devam ediyoruz. Proje çalışmalarını tamamladıktan sonra yatırım programına alarak, yapım çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Hattın yolcu ve yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz.

LOJİSTİK MALİYETLER DÜŞECEK

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgeleri'nde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere, birçok ürünün Mersin ve İskenderun limanlarına demir yoluyla taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, lojistik maliyetlerin düşeceğini işaret etti.

İSKENDERUN LİMANI'NA ULAŞTIRILACAK

Bölgede üretilen demir ile krom cevherlerinin, demir yolu ile İskenderun Limanı'na ulaştırılarak, uluslararası pazarlara taşınacağına değinen Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

“DEPO TESİSLERİNİ DE ŞEHRE ÇEKECEK”

Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

Demir yolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demir yolunun güçlenmesiyle, kara yolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafiflerken, Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek.

