Yaklaşık 35 yıldır aynı dükkânda ayakkabı tamirciliği yapan usta Kamuran Yıldız, seri üretim, spor ayakkabıların yaygınlaşması ve gençlerin maaş odaklı iş tercihleri nedeniyle ayakkabı ustalığının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ayakkabı tamirciliğine merakla başladığını ve 20 yıldır ustalık yaptığını belirten Kamuran Yıldız, geçmişte zanaat öğrenme isteğiyle dükkânlara gelen çırakların artık kalmadığını ifade etti.

Seri üretimin artması, tamire uygun olmayan spor ayakkabıların tercih edilmesi ve gençlerin ücret kaygısını ön plana almasıyla mesleğe olan ilginin her geçen yıl azaldığını dile getiren Yıldız, ayakkabı ustalığının geleceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Bir meslek daha tarih oluyor! Ayakkabı ustası çırak bulamıyor

"ESKİSİ KADAR İLGİ GÖSTERİLMİYOR"

Seri üretimin yaygınlaşmasıyla ve gençler arasında spor ayakkabı kullanımının artmasının ardından ayakkabı ustalığına rağbetin azaldığını belirten Yıldız, "Eskisi kadar ilgi gösterilmiyor çünkü devir çok spora döndüğü için eski ayakkabılar örneğin kunduralar çok tamire gelmiyor. Ama spor ayakkabılar çıktığı için ayakkabı tamiri azaldı. Gençler büyük markaları küçük esnada tercih ediyor. Onlar büyük markaları tercih ediyor. Mesela çoğu spor ayakkabı tamire gelemiyor" dedi.

"ZANAAT ÖĞRENME YERİNİ ÜCRET KAYGISINA BIRAKTI"

Mesleğe başladığı yıllarda çırakların zanaat öğrenme derdinde olduğunu ancak günümüzdeki gençlerin ise maaşı daha ön planda tuttuğunu vurgulayan Yıldız, "Eskiden insan bir yere girdiği zaman ilk önce 'nasıl yetişebilirim' düşüncesine giriyordu, maaşa bakmıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi ne kadar maaş verecek, kaç para verecek, kaç saat çalışacak ona bakıyor" diye konuştu.

Çırak bulamadığını belirten Yıldız, "Kişi kendi merak edecek ama önce maaşa bakıyorlar. Onun için maaşı güçlüyse geliyor yoksa gelmiyor. Bu zanaat bir gün bitecek çünkü yetişmiyor. Merak yok, gelen yok giden yok" dedi.

