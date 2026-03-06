Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin aniden çekilmesiyle antik Mydos kentine uzanan yaklaşık 3 bin 500 yıllık kral yolu yeniden gün yüzüne çıktı.

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mydos Antik Kenti'ne uzanan tarihi yolun bu mevsimde tamamen görünür hale gelmesi, bölge halkını ve ziyaretçileri şaşırttı.

Bodrum'da deniz aniden çekildi! 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Normal şartlarda denizin altında kalan yolun ortaya çıkması, kıyıdaki vatandaşların da dikkatini çekti.

TAVŞAN ADASI'NA YÜRÜYEREK ULAŞTILAR

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki tarihi kral yolu sayesinde vatandaşlar, antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na çıplak ayakla yürüyerek ulaşma imkanı buldu. Deniz tabanının açığa çıkmasıyla birlikte birçok kişi tarihi yol üzerinde yürüyerek adaya geçti.

