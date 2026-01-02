Anadolu Ajansı
Bolu beyaza büründü: 7 günlük yağışta metrekareye 84 milimetre kar düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 26 Aralık’ta başlayan ve 7 gün süren yoğun kar yağışı Bolu genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı. Yağışlar sonucunda kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.
Bolu'da 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkileyerek kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaşmasına neden oldu.
- 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı Bolu'da etkili oldu.
- Kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
- Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.
- Meteoroloji verilerine göre, 28 Aralık'ta metrekareye 39 milimetre kar düşerek yağışın şiddetini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, Bolu il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı kent merkezinde, yağışın başladığı 26 Aralık'ta metrekare başına 8,20 milimetre kar yağdı, 27 Aralık'ta da aynı miktarda yağış kaydedildi.
METEOROLOJİ VERİLERİ YAĞIŞIN ŞİDDETİNİ ORTAYA KOYDU
Metrekareye düşen kar miktarı 28 Aralık'ta 39 milimetre olarak ölçülürken, sonraki 3 günde toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti. Kent merkezinde dün ise metrekare başına 17 milimetre kar düştü.
