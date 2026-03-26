Bu kadarına da pes! Aracı ayağıyla sürdü, o anlar kamerada…
Adana’da, aracın direksiyonunu ayağıyla kullanırken sosyal medyada görüntüleri paylaşılan sürücü Şuayip Ö., adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ehliyetine el konulan sürücüye 2 bin lira ceza kesildi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde, aracın direksiyonunu ayağıyla kullanan sürücü gözaltına alındı.
AYAĞIYLA ARABA KULLANDI
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir sürücünün otomobilin açılır tavan kısmına çıkıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek ve yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenerek yolda seyretmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.
GEÇEN YIL ÇEKİLMİŞ
Ekipler, aracı kullanan kişinin Şuayip Ö. (26) olduğunu ve görüntülerin geçen yıl kayda alındığını tespit etti.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Gözaltına alınan Şuayip Ö'nün ehliyetine el konuldu, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "saygısız ve tedbirsiz araç kullanmak" maddelerinden de 2 bin lira ceza kesildi.
ADLİ KONTROL TEDBİRİ
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "konutu terk etmeme", "her türlü motorlu taşıtları kullanmama" ve "Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti için psikiyatrik görüş alınması" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.