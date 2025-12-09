Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaylaların bulunduğu bölgede yer alan 5 kapılı dev mağara, turizme kazandırılmak için keşfedilmeyi bekliyor. Irmağın yanında bulunan mağaranın su yoğunluğu yaşandığı zamanlarda içinden su aktığı da belirtildi.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, turizm alanındaki çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda, 58 kilometrelik güzergah üzerinde 33 yaylayı barındıran Araç ilçesinde, Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Bu mağaranın 5 girişi var! Turizme kazandırılması bekleniyor

İncelemeler sonucunda kış mevsiminde buz sarkıtlarıyla dikkatleri çeken ve yaz mevsiminde içerisinden su akan İntaş Mağarası gezildi. İncelemenin ardından konuşan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgenin yayla turizmi için dikkat çeken bölgelerden olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzelliğin bulunduğunu ifade etti.

"BURAYA DOĞASEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Fındıklı ve Gölcük Yaylaları arasında kalan mevkide bir mağara var. Bu İntaş Mağarasıdır. Bu mağaranın şöyle bir özelliği var. Irmağın yatağında bulunuyor. Su yoğun olduğu zamanlarda mağaranın içinden akıyor ama şu an su çok az derecede akıyor. Mağaranın 5 tane giriş kapısı var. Tabii ki buralara rehber eşliğinde gelinmesi gerekiyor. Özellikle alan kılavuzları ve alan rehberleri ile birlikte gelinebilir. Mağaranın alt kısmına indiğiniz zaman adeta bir basketbol sahası kadar büyük bir boşluk alanı var. Burası macera turizmi, macera sporları için inanılmaz. Biz burayı yaylalarıyla birleştirip mağaranın içerisinden diğer farklı yaylalara rota yaptık. Buraya macera turizmi severleri, doğaseverleri bekliyoruz" dedi.

"KASTAMONU, 115 TANE MAĞARAYI BARINDIRIYOR"

Ekiple birlikte mağarayı gezen Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır ise şunları söyledi:

"Kastamonu, 115 tane mağara zenginliğini barındıran bir coğrafya ve yabani ormanların bulunduğu bir bölge. Şu anda da bu mağaralardan bir tanesinin içerisindeyiz ve gerçekten keşfedilmeyi bekleyen doğaseverlerin, maceraseverlerin gezebileceği alanlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Turizm coğrafyası olarak bakıldığında gerçekten maceraseverlerin büyük ilgi göstereceği mağara ve kanyonlar araştırılması yapanların bu bölgede fotoğraf çekebileceği ve gezebileceği ender yerlerden bir tanesindeyiz"

