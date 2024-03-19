Bu mahallede davul çalan kendini başka ilçede buluyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Mahallesi, yüz yıllardır Ramazan ayında davul çalınmaması ile biliniyor. Rivayete göre davul çalan kendini başka bir ilçede buluyor ya da aklını kaybediyor. Gizemli olaylar nedeniyle davulcular, vatandaşları 'pilava' diye bağırıp zillerine basarak uyandırıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesi ve Emirsultan Camii, bir mahalleye adını da verdi. Bu mahallede yıllardır Ramazan aylarında vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

Bir rivayete göre; davul çalan bir kişi gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktı. Bunı duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmaktan kaçınıyor.

"DAVUL ÇALAN BAŞKA İLÇEDE UYANIYOR"

Uzun yıllardır mahallede oturan Muhtar Azası Şerafettin Torun, "Burada vatandaşlar 'Pilava, pilava' diyerek sahura uyandırılıyor. Çünkü burada Emirsultan Hazretlerinin davul sesinden rahatsız olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre davul çalan bir kişi, evinde uyuduktan sonra kendini başka bir ilçede uyanmış bulmuş. Başka bir rivayete göre, kiminin davulu patlamış, kimi de akıl sağlığını kaybetmiş. Halk arasında bu rivayet yayılınca da yüz yıllardır davulcular burada davul çalmaya korkuyor" diye konuştu.

Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce 'pilava pilava' diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.