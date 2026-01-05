60 yıllık Sürmene kaması ustası Cengizhan Alpaslan, unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin 10 yıl sonra tamamen bitebileceğini işaret etti. Alpaslan “Günde 3 tane yaparsam 5-6 bin TL kazanıyorum” diyerek bu sanatı sürdüren 1-2 kişi kaldığını belirtti.

72 YIL ÖNCE BAŞLADI 78 yaşındaki Cengizhan Alpaslan, 72 yıl önce Sürmene Kaması yapımına başladı, yıllarca da bu mesleği yapmaya devam etti. Babasından ve dedesinden öğrendiği kama yapımını bugün hâlâ sürdüren Alpaslan, yörede kamanın yapımına 1910-1912 yılları arasında başlandığını söyledi.

BU SANATI YAPAN 1-2 KİŞİ KALDI Günümüzde kamaların daha çok tarihi ve turistik amaçlarla tercih edildiğini ifade eden Alpaslan, özellikle horon ekiplerinin kullanımı ile kamaların bu özelliğini koruduğunu söyledi. Bu sanatın gelecek yıllarda tamamen kaybolabileceğini dikkat çeken Alpaslan, bu sanatı sürdüren 1-2 kişi kaldıklarını belirtti.

“GÜNDE ÜÇ TANE YAPARSAM 5-6 BİN TL” Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki evinin altında bulunan atölyede Sürmene kaması yapımını sürdüren Alpaslan, kama yapımının 72 ayrı işlemden geçtiğini söyledi. Şimdiki neslin bu sanatı pek tercih etmediğini belirten Alpaslan "Günde üç tane yaparsam 5-6 bin TL kazanırım; Başka hiçbir yerde bir günde o kadar para kazanamam. Şimdiki nesil kendini fazla zorlayacak iş aramıyor, genelde masa başı işlerini tercih ediyor" dedi.

“10 YIL SONRA TAMAMEN BİTECEK” 72 yıl önce başlayan Alpaslan, şöyle konuştu: Yaptığım bıçağın adı kama olarak tabir edilir. Benim bildiğim kadarıyla kama yapımına 1910-1912 yılları arasında başlandı. Kamalar günümüzde genellikle tarihi özellik taşıdığı için turistik amaçlı tercih ediliyor. O yıllardan beri horon ekiplerinde görsel amaçlı olarak kullanılıyor ve bu kullanım günümüze kadar devam ediyor. İlçemizde 100'ün üzerinde satış yeri var; ancak bazıları işin kaynağını bulalım diye benden alıyor. Kama sivri uçludur, Sürmene bıçağı ise bildiğimiz normal ekmek bıçağıdır. Şu anda kama yapan benim gibi 1-2 kişi kaldı, gençlerde pek yok. Tahminimce 10 yıl sonra kama yapımı tamamen bitecek. Yetiştirdiğim çırakların hiçbiri kama yapmıyor.

“YUNANİSTAN'DAN GELİP ALANLAR VAR” Kama yapımını baba ve dedesinden öğrendiğini söyleyen Alpaslan “Önceleri günde yaklaşık 8 kama yapardım, yanında meyve bıçağıyla birlikte toplamda 16'ya ulaşırdı. Şimdi ise günde ancak 3 tane yapabiliyorum. Gençler atalarının mesleğini unutmasın. Şimdiki nesil kendini fazla zorlayacak iş aramıyor, genelde masa başı işlerini tercih ediyor. Bilhassa Yunanistan'dan gelip alanlar var. Buradan gidenler de Yunanistan'da uzun süre bu mesleği sürdürdü. 1955 yılında 7 yaşındaydım. Dedem ustaydı, babam ise onun çırağıydı. İkisinin de usta olduğu döneme yetiştim. Dolayısıyla bu mesleği üçüncü kuşak olarak sürdürüyorum” diye konuştu.

