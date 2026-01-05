İstanbul Eyüpsultan'da Pirinççi Mahallesi'ndeki gölette yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Ölü balıklar kıyıya vurdu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık öldü.

KÖTÜ KOKU YAYILDI

İrili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Martıların ölü balıkları yediği görüldü. Yaşanan durum nedeniyle etrafa kötü bir koku yayıldı. Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak balık ölümlerinin bu kez çok daha fazla olduğu öne sürüldü.

Burası İstanbulun göbeği! Yosun patlaması oldu, çok sayıda balık telef oldu

Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı dronla görüntülendi.

