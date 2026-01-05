İhlas Haber Ajansı
Burası İstanbul'un göbeği! Yosun patlaması oldu, çok sayıda balık telef oldu
İstanbul Eyüpsultan'da Pirinççi Mahallesi'ndeki gölette yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Ölü balıklar kıyıya vurdu.
Eyüpsultan'daki bir gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık öldü, bu durum çevre kirliliğine ve kötü kokuya yol açtı.
- Eyüpsultan'daki bir gölette yosun patlaması sonucu kitlesel balık ölümü meydana geldi.
- Etrafa kötü koku yayılırken, ölü balıklar kıyıya vurdu ve çevre kirliliği oluştu.
- Gölette benzer durumlar daha önce de yaşanmasına rağmen, bu kez balık ölümlerinin çok daha fazla olduğu belirtildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık öldü.
KÖTÜ KOKU YAYILDI
İrili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Martıların ölü balıkları yediği görüldü. Yaşanan durum nedeniyle etrafa kötü bir koku yayıldı. Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak balık ölümlerinin bu kez çok daha fazla olduğu öne sürüldü.
Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı dronla görüntülendi.
