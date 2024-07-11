Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, rögarlar taştı

Bursa'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle evleri su bastı, rögarlar taştı. Bazı vatandaşlar ise yağan yağmura kapılarının önüne koyduğu çuvallarla önlem aldı. Yağmur akşam saatlerine dek sürecek.

Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul, Ankara ve birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul, Ankara ve birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da beklenen sağanak başladı. Kısa sürede bastıran yağmur, gök gürültülü sağanak olarak sürdü ve kısa sürede hayatı felç etti.

Öğlen saatlerinde aniden bastıran yağmurla rögarlar taştı, yollar dereye döndü, bazı evleri ise su bastı. İtfaiye, BUSKİ ve belediye ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahallelerinde gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Su basan bazı evlerde ekipler su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar ise yağan yağmura kapılarının önüne koyduğu çuvallar ile önlem aldı.

"GEÇEN YAĞMURDA BABAMI ZOR KURTARDIM"

Her yağmurda uykularının kaçtığını ifade eden bir vatandaş, "Yaz yağmuru. En ufak yağmurda bizim uykularımız kaçıyor. Duvarı da kapattık mecburen. Geçen yağmurda babamı zor kurtardım. Yarım saat daha yağmur yağsa su evime girecek" dedi.

Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

AKŞAMA DEK SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre; akşam saatlerine kadar Bursa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.