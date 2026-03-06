Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yalancı bahara aldanan ağaçların erken çiçek açması sonucunda ilginç bir manzara ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsel şölen, beraberinde ciddi bir "zirai don" riskini de getirerek bölgedeki üreticileri endişelendirdi.

Cemrelerin düşmeye başlaması ile birlikte Mihalıççık İlçesi'ne bağlı Koyunağıl Mahallesi'nde doğa erken uyandı. Türkiye’nin birçok bölgesinde dondurucu soğuk etkili olurken, hava sıcaklığının zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıktığı mahallede ağaçlar çiçek açtı.

ZİRAİ DON RİSKİ

Bunun sonucunda baharın gelişini simgeleyen güzel bir manzara ortaya çıkarken, pembe ve beyaz çiçekleriyle görsel şölen sunan ağaçların önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek zirai dondan etkilenme riski bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

