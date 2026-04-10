Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılında, bölgede kalıcı iyileşme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Adana’da Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle 2.500 metrekarelik alan üzerine Çocuk İyilik Uygulama ve Araştırma Merkezi için yapılacak olan yeni hizmet binası ve 24 odalı konukevinin temelini attı.

ÖMER ŞEN - 2027 yılında tamamlanması planlanan binada, rehabilitasyon ve terapi alanları, psikolojik danışmanlık ve eğitim birimleri, oyun ve etkinlik alanları, ortopedik tedavi süreçlerini destekleyecek özel bir yüzme havuzu yer alacak. Bu havuz, protez veya ortez kullanan çocukların kas gelişimini, denge kabiliyetini ve fiziksel özgüvenini güçlendirecek.

Çocuklar için 200 milyon liralık şifa projesi! Mercedes-Benz Türk, Adana’da temelini attı

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Adana’daki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bölgedeki çocukların ve ebeveynlerin sağlıklı bir hayat sürebilmelerine odaklandıklarına dikkat çekti. 1967 yılından bu yana Türkiye’de üretim, mühendislik ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra sosyal fayda projelerine de ağırlık verdiklerini belirten Sülün “Türkiye’nin ilk çocuk rehabilitasyon merkezi olma özelliğini taşıyan bu girişimimiz de bu alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Bu projenin bütçesi 200 milyon lira. Açılışı yaptıktan sonra üniversiteye devredeceğiz. Her kesimden bu iyilik hareketlerinin sürdürülebilir olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz” dedi.

Depremin ilk gününden itibaren bayi ağı ile birlikte Mercedes-Benz Türk ailesi olarak sahada olduklarını da hatırlatan Sülün şöyle konuştu: İlk etapta, Çocuk İyilik Merkezine çocukların lojistik problemlerini gidermek için iki araçla katkıda bulunduk. Ancak sahada gördük ki asıl ihtiyaç, çocukların konaklayabileceği güvenli bir alandı. Bu nedenle kalıcı olarak bir misafirhane yapmaya karar verdik. Hedefimiz, bölgedeki çocukların ve ebeveynlerin yeniden sağlıklı olması; çocukların eğitimlerinin sürmesi, eğitimini tamamlayanların istihdama katılması ve bunun da ekonomik olarak iyileşmiş bu bölgede olması.

