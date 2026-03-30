Sivas’ta yaşayan 20 yaşındaki Enes Öksüm, üniversiteyi bırakarak dede mesleği çiftçiliğe yöneldi. Danimarka’dan getirdiği Jersey sığırlarıyla üretimi büyüten genç girişimci, takım elbiseden çizmelere uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde yaşayan Enes Öksüm (20), üniversite öğrenimini yarıda bırakarak dede mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. Çiftçilikle ilgili araştırmalar yapan Öksüm, Danimarka’dan Jersey sığırı getirerek yetiştirmeye başladı. Ailesinin yaptığı üreticiliği daha üst seviyeye taşımak isteyen Öksüm, işlerin hem idari hem de saha kısmında yer alıyor.

Dede mesleğini yapmaya başladı! Üniversiteyi bıraktı, patron oldu

Kimi zaman takım elbise giyerek ticari görüşmeler yapan Öksüm, kimi zaman ise çizmesini giyerek ahıra giriyor. Küçük yaşlardan bu yana çiftçiliği sevdiğini söyleyen Öksüm “Üniversiteyi bırakmamın asıl sebebi sevdiğim işi yapmak. İşi yaparken üniversiteye de devam edebilirdim ama erkenden, genç yaşta başlamak ve tüm vaktimi bu işe ayırmak istedim. Hayvancılık serüveni bize dededen geliyor; dededen sonra babam devam etti. Ben de çocuk yaştan beri çiftçiliğin içindeyim” dedi.

"KENDİ İŞİMİZİN PATRONUYUZ"

Üniversiteyi bırakınca annesinin tepki gösterdiğini, babasının ise destek verdiğini belirten Öksüm “Kimseden izin almak zorunda değilim, kendi işimizin patronuyuz. Evet, sorumluluk çok, tatil az ama kafamız rahat. Hep şunu söylüyorum: Topraktan geldik, topraktan kazandık, toprağa gideceğiz” diye konuştu.

