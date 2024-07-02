Diyarbakır'da karısını darbeden erkek, başkası tarafından yumruklandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da sokak ortasında karısını darbeden bir adam, olayı gören başka bir kişi tarafından etkisiz hale getirildi. Olaya polis ekipleri müdahale ederken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir erkek, karısını sokak ortasında yumrukladı.
Şiddete şahit olan başka bir erkek ise kadının kocasını yumruklayarak etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin müdahale ettiği şiddet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı