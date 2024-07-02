Diyarbakır'da karısını darbeden erkek, başkası tarafından yumruklandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da sokak ortasında karısını darbeden bir adam, olayı gören başka bir kişi tarafından etkisiz hale getirildi. Olaya polis ekipleri müdahale ederken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.