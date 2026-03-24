Burdur’un Bucak ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. Yağışlara bağlı olarak mart-haziran döneminde yüksek rakımlı ormanlarda yetişen mantar, hem doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor hem de yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, yöre halkı tarafından toplanmaya başladı. Yüksek rakımlı ormanlık alanlarda yetişen kuzugöbeği mantarı, yağış durumuna bağlı olarak mart, nisan ve mayıs aylarında toplanıyor.

ŞİMDİ TAM ZAMANI Mantar tutkunları, kuzugöbeği sezonunda günlerini dağlarda mantar arayarak geçiriyor. Özellikle orman köylüsünün önemli geçim kaynaklarından biri olan kuzugöbeği mantarı, deniz seviyesinden yaklaşık 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda görülmeye başlıyor ve mart-haziran döneminde 1600 metre rakıma kadar yetişebiliyor.



İSTER TAZESİ İSTER KURUSU… Taze olarak tüketilebilen kuzugöbeği mantarı, kurutularak da saklanabiliyor.

YAĞIŞLARLA BERABER ÇIKIYOR Kuzugöbeği toplayan Mehmet Kızıl, yağışlarla birlikte gün yüzüne çıkan kuzugöbeği mantarının bölgede daha çok Katran Dağı, Sazak ve özellikle Aziziye mevkisinde daha çok bulunduğunu söyledi.

“ALTIN BULMUŞ GİBİ SEVİNİRİZ” Kuzugöbeği sezonunda hobi olarak dağları gezdiğini belirten Kızıl, "Bazı günler birkaç tane, bazı günler 2-3 kilo civarında bulduğumuz olur. Altın bulmuş gibi seviniriz. Hiç bulamasak da bu mevsimlerde dağda kuzugöbeği aramak bizim için bir heyecan." dedi.

KUZU GÖBEĞİ MANTARININ KİLOSU NE KADAR? Kuzugöbeği mantarının kilogram fiyatı; tazelik, kurutulmuş olması ve sezon koşullarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 2025 yılı verilerine göre taze kuzugöbeğinin kilosu yaklaşık 3 bin liradan satılırken, kurutulmuş ya da özel paketli ürünlerde fiyatlar kaliteye göre 9 bin lira ve üzerine çıkabiliyor.

KUZU GÖBEĞİ MANTARININ FAYDALARI NELER? Kuzugöbeği mantarı, zengin besin içeriğiyle öne çıkıyor. Protein açısından güçlü bir kaynak olan bu mantar; B1, B2, C ve D vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, çinko ve demir minerallerini de barındırıyor.

minerallerini de barındırıyor. İçerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen kuzugöbeği, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı oluyor. Lifli yapısıyla sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlarken mide ve bağırsak sağlığını da destekliyor.

Demir bakımından zengin olması nedeniyle kansızlığa karşı fayda sağlayabileceği belirtilen kuzugöbeği, kan değerlerinin dengelenmesine katkıda bulunabiliyor. Aynı zamanda doğal insülin etkisiyle kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

ifade ediliyor. Karaciğer fonksiyonlarını desteklediği ve kalp-damar sağlığının korunmasına katkı sunduğu da belirtilen kuzugöbeği mantarı, içerdiği B2 vitamini sayesinde göz sağlığının korunmasına da destek olabiliyor.



