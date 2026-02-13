Edirne’de ramazan hazırlıkları tamamlandı. Camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, tarihi Selimiye Camisi’nin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Edirne’de ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temasının “Ramazan, cami ve hayat” olduğunu belirten Edirne Müftüsü Ercan Aksu camilerin gül suyu ile yıkandığını ifade etti.

Aksu, Eski Cami'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın İslam alemine ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni etti.

GELENEK SÜRDÜRÜLÜYOR

Ramazan ayında başta Kabe olmak üzere camilerin gül suyu ile yıkanmasının güzel bir gelenek olduğunu belirten Aksu, Edirne’nin tarihi camileri ve kültürel zenginliğiyle önemli bir şehir olduğunu söyledi.

YILLAR SONRA İBADETE AÇILIYOR

Selimiye Camisi'nin yaklaşık 4 yıldır restorasyonda olduğunu hatırlatan Aksu, caminin ramazan ayında ibadete açılmasının planlandığını bildirdi.

Aksu, Selimiye Camisi’nde cuma ve teravih namazlarını kılmayı, mukabele dinlemeyi ve sohbet programlarına katılmayı heyecanla beklediğini ifade ederek, ramazan ayı boyunca Selimiye Camisi’nin bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

