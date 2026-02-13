Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, ADEM ve ÇATOM bünyesinde eğitim alan kadınların bir yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergide görücüye çıktı. Her yıl düzenlenen sergiye bu yıl ilgi daha çok arttı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezindeki kadınların bir yıl boyunca yaptıkları el işleri bir çatı altında sergilendi.

Sergiye Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Milli Eğitim müdürü Mesut Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Eğitim Merkezinde sergilenen ürünlere talep oldukça fazla olunca iki güne çıkarıldı. İlçe genelinde durumu olmayan kadınların yaptıkları el işi ürünler hem aile bütçesine hem de unutulmaya yüz tutmuş el işi ürünlerin tekrar yaşatılmasına imkan sağladı.

Şırnak’ta el emeği ürünler satışa sunuldu, sergilenen ürünler aile bütçesine katkı sağlıyor

"YAPTIĞI ÜRÜNÜ SATARSA EVİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK"

Sergi hakkında konuşan Seyran Adıyaman isimli kursiyer, ''İlçemizde Halk Eğitim Merkezi, ADEM ve ÇATOM olarak kadınların el işi ürünlerinin kış sergisini düzenledik. Kaymakamımız Mehmet Furkan Taşkıran ve Milli Eğitim Müdürümüz Mesut Özdemir'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bu ürünlerimizin daha güzel satılması için yetkililerimizden destek bekliyoruz. Her kadın, kendi eliyle yaptığı ürünü satarsa evinin geçimini sağlayacak. Bu tür etkinliklerin olması hepimiz için çok önemli'' dedi.

