Sakarya Kaynarca'da yaşayan Tuncay Göktaş, babasından kalan 1964 model traktör ile 1975 model Murat 124 otomobili, eksik parçalarını İtalya'dan getirterek ve Tekirdağ'da bir motosikletin üzerinde bulduğu orijinal plakayı satın alarak aslına uygun şekilde restore etti.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde esnaflık yapan Tuncay Göktaş, babası ve dedesinden kalan iki emektar araca adeta ikinci bir hayat verdi. Babasının geçmişte taksicilik yaptığı 1975 model Murat 124 ile çiftçilikte kullandığı 1964 model traktörü garajına çeken Göktaş, her iki aracı da orijinal parçalarıyla yeniledi. Özellikle traktörün eksik parçaları için yurt dışı kaynaklı araştırmalar yapan Göktaş, parçaları İtalya'dan getirterek restorasyon sürecini tamamladı.

Geçmişte babasının traktörle tarlada, otomobille ise yollarda ekmeğini kazandığını anlatan Göktaş, aslına uygun şekilde muhafaza ettiği klasik araçlarını şimdi özel garajında saklıyor. Görenlerin ilgisini çeken klasik araçlar, hem nostalji meraklılarından hem de ilçe halkından büyük beğeni topluyor.

Ekmek teknesiydi, müze parçası oldu: Yarım asırlık mirasa ikinci hayat

"BEN OLDUĞUM SÜRECE BUNLARIN HATIRALARI YAŞAYACAK"

Babasının hatırasına olan bağlılığı nedeniyle otomobilin geçmişte kullandığı plakayı da takip eden Göktaş, plakanın bir motosiklete geçtiğini öğrenince sahibine ulaşarak plakayı satın aldı. Araçların mirasını sonraki nesillere de aktarmak istediğini belirten Göktaş, "Traktörümüz 1965 model, babam ve dedem tarafından alınmış. O günden beri çiftçilik yapıyoruz, Taksimiz de 1975 model bununla da babamız taksicilik yapıyordu. O günden bu güne bizde, hiç değişmeden ikisi de kapımızda duruyor. Ben olduğum sürece bunların hatıraları yaşayacak. Babam Kaynarca'nın eski taksicilerinden biridir. Traktörümüz de ilçenin ilk traktörlerinden biridir. 1980 yılından sonra taksiyi biz devraldık. Bende bir süre yaptım. Sonra bıraktım. İki aracıda birebir orijinal şekilde toplattım. Eskilerin hatıralarını yaşatmak için buraya koydum. İnşallah bundan sonrada çocuklarımız devam ettirir diye düşünüyorum" dedi.

"PLAKAYI TEKİRDAĞ'DA BULDUM"

Bir dönem taksisini tanıdığı birisine satmak durumunda kaldığını belirten ve bir süre sonra aracı tekrar satın aldığını belirten Göktaş, "Bu aracımızı ve plakamızı 85 yılında sattık. Taksiciliği bıraktığımızda satmıştık. Tekirdağ'da Tatarlar köyünde bir motosiklette buldum. Adam plakayı satmak istemeyince motosiklet ile birlikte satın aldık. Sonra plakayı tekrar taksime geçirdim. Aracıda tekrar satın aldıktan sonra 1974'teki haline tekrar restore ettim" diye konuştu

