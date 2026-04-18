Ankara'da zihinsel engelli H.S.'yi ayağından vince bağlayıp videosunu çekerek yayınlayan ve tutuklanan 3 kişi tahliye edildi. Şahıslar şaka amaçlı böyle bir şey yaptıklarını belirterek pişman olduklarını söyledi.

Ankara 87. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan, Kemal Buldak ile taraf avukatları ve müşteki H.S. hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sanıklara isnat edilen suçlamalar ve yasal hakları hatırlatıldı.

"ŞAKA AMAÇLI YAPMIŞTIK"

Mahkeme hakiminin söz vermesi üzerine konuşan tutuklu sanık Buldak, "İfademe ekleyeceğim bir husus yoktur. Şaka amacıyla böyle bir şey yapmıştık. Olay nedeniyle pişmanım. Patronumuz o gün iş yerinde değildi. Onun bu olayla ilgisi bulunmamaktadır. Ben olayı kameraya çekiyordum" iddialarında bulundu.

"PİŞMANIM"

Tutuklu sanık Şenkal ise, "İfademe ekleyeceğim bir husus yoktur. Şaka amacıyla böyle bir şey yapmıştık. Olay nedeniyle pişmanım. Ben olayda söz konusu vincin kumandasını kontrol ediyordum" dedi.

Tutuklu sanık Ayhan da, "Patronum iş yerinde değildi, kendisinin bu olayla bir ilgisi bulunmamaktadır. Şaka yapmak amacıyla böyle bir şey yapmıştık. Video görüntüsünde gülen kişi benim" ifadelerine yer verdi.

Engelli genci ayaklarından vince asan 3 kişi serbest bırakıldı!

Sanık beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, mevcut delil durumu, sanıkların sabit ikametgâh sahibi olmaları sebebiyle sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

TAHLİYE EDİLDİLER

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk tedbirinden beklenen faydanın sağlandığı gerekçesiyle sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vererek tahliyelerine hükmetti.

Sonraki duruşma 15 Ekim 2026 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Ankara'da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun H.S. olduğunu ve olayın yaşandığı iş yerinde 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığını, yüzde 61 zihinsel engelli olduğunu belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.B., M.A.Ş. ve N.A. ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "tehdit", "kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan ve Kemal Buldak tutuklanırken, B.Ç. savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında, tutuklu sanıklar Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan ve Kemal Buldak hakkında, ‘eziyet', ‘cebir-tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 24 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası