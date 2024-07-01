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Ev sahibi "Size yeni ev kiraladım" deyip 3 kardeşi sokağa attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Seyhan, Kardeşler, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da birlikte yaşayan üç kardeş ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Ev sahibi kardeşleri evinden "Size yeni ev buldum" diyerek çıkardı. Nuray, Sevgi ve Azmi Yardım yeni evlerine gitmek için yola çıktı ancak eşyalarını boş arazide gördü. Geceyi tek koltukta geçiren ve sokakta kalan kardeşlere yetkililer sahip çıktı. 

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşayan 3 kardeş ile ev sahibi evinde istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından ev sahibi kardeşlerden evini boşaltmalarını istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım (60), Sevgi Yardım (52) ve Azmi Yardım (54), kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı.

GECEYİ TEK KOLTUKTA GEÇİRDİLER

Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi.

Ev sahibi "Size yeni ev kiraladım" deyip 3 kardeşi sokağa attı - 1. Resim

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Bu durumun haber yapılması üzerine Seyhan Kaymakamlığı harekete geçti. 3 kardeşin kaldığı yere giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri kardeşleri alıp bir otele yerleştirildi. Vakıf kardeşleri otele geçici olarak yerleştirirken, kalıcı konut bulmak için de çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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