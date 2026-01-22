Son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarında en sık kullanılan "Benim bankamda bir sıkıntı var" bahanesine dikkat! Gayrimenkul uzmanları, “En çok sıkıntı çektiğimiz olay kapora dolandırıcılığı. Kim olursa olsun kaporayı kesinlikle emlakçılara atmayın. Kapora o evin mülk sahibine atılır” dedi.

Ev ve iş yeri almak isteyen vatandaşlar arasında “Benim bankamda bir sıkıntı var” bahanesiyle dolandırılanların sayısı her geçen gün artıyor.

Gayrimenkul Uzmanı Ali Kasaplargil, kiralama ve satın alma işlemlerinde dolandırıcılık tehlikesine karşı uyardı.

Özellikle emlakçı seçimi, sözleşme detayları ve ödeme yöntemleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kasaplargil, kiralama sürecinde vatandaşlar tarafından yapılan hatalara da dikkat çekti.

Ev ve iş yeri kiralayanlar dikkat! İşte dolandırıcıların tuzak ‘cümlesi’

“İMZA ALMADAN O EVİ KİRALAYAMAZ”

Kasaplargil, şunları söyledi:

Ev veya iş yeri kiralarken, özellikle dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi, emlakçı ile alakalı sözleşmesinin var olup olmadığı, yetki bilgisinin var olup olmadığını kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Akabinde, evi görmediğimiz hiçbir evin kaporası ya da depozitosu verilmez. Aynı zamanda, kiralayacağımız evin tapusu ve kime ait olduğu, yani mülk sahibi ile özellikle karşılaşmanız gerekiyor. Hiçbir emlakçı, yetki almadan bir imza almadan o evi kiralayamaz.

Ev ve iş yeri kiralayanlar dikkat! İşte dolandırıcıların tuzak ‘cümlesi’

“KİRA ARTIŞ ORANINI ÖZELLİKLE BELİRTMEMİZ LAZIM”

Evin geçmişe ait borçları, aidat borcu, yakıt borcu ya da dönemsel borçlarının olup olmadığının da öğrenilmesi gerektiğini belirten Kasaplargil, “Kira sözleşmemizi yaparken, önceliğimizi mülk sahibiyle karşılıklı yapmamız lazım. Kira artış oranını özellikle belirtmemiz lazım, ne kadar oturacağına dair bilgileri kesinlikle net bir şekilde yazmamız lazım. Evin içindeki aksak durumlar, kırık dökük durumları aynı zamanda evin demirbaşları neyse, hepsini teker teker sözleşmede de yazmak gerek. Sözleşmeyi, sonrasında sizin olmayan bir şeye sizinmiş gibi gösterilmesin ya da sizin daha önce yapmadığınız kırılan bir yeri sanki siz kırılmış gibi size bir ücret çıkmaması için bunları yapmamız lazım” dedi.

Ev ve iş yeri kiralayanlar dikkat! İşte dolandırıcıların tuzak ‘cümlesi’

EN FAZLA OLAYIN KAPORA DOLANDIRICILIĞI

Gayrimenkul sektöründe en fazla olayın kapora dolandırıcılığının olduğunu söyleyen Kasaplargil, şöyle uyardı:

Maalesef şu anda ev kiralarken de, ya da ev alırken de en çok sıkıntı çektiğimiz olay kapora dolandırıcılığı. Kim olursa olsun kaporayı kesinlikle emlakçılara atmayın. Çünkü eğer ki kendinde olan bir emlakçı, hiçbir zaman kaporayı kendisine istemez. Kapora o evin mülk sahibine atılır. Mülk sahibini nereden bileceğiz, bulacağımız evin ya da alacağımız evin tapusunu özellikle almamız lazım, mal sahibinin de kimliğini almamız lazım. Karşılaştırıp, eğer doğruysa bu mal sahibine depozito ya da kapora atmamız gerekiyor, haricinde hiçbir şekilde atılmaz.

“BUNU YAPMAYACAĞIZ”

Kaporanın mal sahibinin IBAN'ına atılması gerektiğini belirten Kasaplargil, “Mal sahibi "Benim bankamda bir sıkıntı var" diyor, o yüzden başka bir yerlere yönlendiriyor. Kesinlikle bunu yapmayacağız. Mal sahibinin IBAN'ını neyse, kaporayı ona atacağız" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası