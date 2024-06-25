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Evde dehşet saçtı! Abisini bıçaklayıp balkonda harakiri yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evde dehşet saçtı! Abisini bıçaklayıp balkonda harakiri yaptı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir şahıs evde abisi ile tartıştıktan sonra dehşet saçtı. Önce abisini bıçaklayan şahıs, daha sonra kendisini balkona kilitleyerek harakiri yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, hastaneye kaldıran şahıs ve abisinin durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gün içerisinde Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Abisi ile tartışan şahsın yaptıkları, adeta korku filmini aratmadı.

Evde dehşet saçtı! Abisini bıçaklayıp balkonda harakiri yaptı - 1. Resim

ABİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P. isimli genç önce evde tartıştığı abisini sırtından bıçakladı.

Evde dehşet saçtı! Abisini bıçaklayıp balkonda harakiri yaptı - 2. Resim

HARAKİRİ YAPARAK AĞIR YARALANDI

Daha sonra kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaptı ve ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polis ekipleri, yaralı genci kontrol altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde dehşet saçtı! Abisini bıçaklayıp balkonda harakiri yaptı - 3. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, sırtından yaraladığı ağabeyi ile gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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