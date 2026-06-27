Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırması, evli ve bekâr bireylerin günlük hayat alışkanlıklarında dikkat çekici farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, iki grup zamanlarını farklı önceliklerle değerlendirirken, özellikle eğitim, hobi ve aile bakımı gibi alanlarda belirgin ayrışmalar yaşandı. Çalışma, toplumda hayat tarzlarının medeni duruma göre nasıl şekillendiğini gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı araştırmayla, bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Araştırma kapsamında herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeri tespit edildi.

Bu araştırmadan derlenen verilere göre, ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler, günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından "hiç evlenmeyenler" olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı.

Bekarlar, evlilere göre "hobi ve oyun" ile "spor ve doğa sporları" faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler, gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken bekarlarda bu süre 47 dakika ile neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı.

Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi.

Eğitim, medeni durumuna göre bireylerin ayırdığı zamanın en çok farklılaştığı kategori oldu. Bekar bireyler, gün içinde eğitime 2 saat 1 dakika ayırırken bu süre evliler için 1 dakikada kaldı.

HANE HALKI VE AİLE BAKIMI İÇİN EVLİLER, DAHA ÇOK ZAMAN HARCADI

Evli bireyler, istihdama 2 saat 35 dakika harcarken bekar bireyler için bu süre 2 saat 24 dakika olarak kayıtlara geçti.

Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de "televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme" oldu.

Bu kategoriye bekarlar 1 saat 34 dakika, evliler 2 saat 1 dakika zaman ayırdı.

Hane halkı ve aile bakımı için evliler 3 saat 12 dakika, bekarlar 1 saat 3 dakika vakit harcadı.

Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.

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