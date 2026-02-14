Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Birinci dönem romantizm, ikinci dönem ego savaşları, üçüncü dönem bağlılıktır. İkinci dönemi aşan evlilikler kolay kolay yıkılmaz” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Evliliklerde üç dönem olduğunu söyleyen psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Birinci dönem romantizm, ikinci dönem ego savaşları, üçüncü dönem bağlılıktır. Asıl kırılma ikinci dönemde olur.

Bu dönemde problem çözme becerilerini kullanan çiftler bağlılık dönemine geçer. İşte o zaman ömür boyu süren bir aşk doğar” dedi.

Toplum içinde “toksik kişilik” olarak adlandırılan çevresindekilerin ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen, manipülatif, kırıcı ya da yıpratıcı davranışlar sergileyen kişilerin sayısının azımsanamayacak kadar çok olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tarhan, özellikle aile içindeki toksik ilişkilerin ağır psikiyatrik tablolar doğurabileceğini ve ‘hayır’ diyemeyenin yıprandığını ifade etti.

Toksik kişiliklerle baş etmede en kritik noktanın “niyet analizi” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarhan, “Bir kişi manipülasyonu kasten mi yapıyor, yoksa doğru olduğuna inanarak mı yapıyor? Bu ayrımı yapmak gerekir. Kasten yapanlara karşı daha dikkatli olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tarhan, toksik kişiliklerin farklı yöntemlerle insanları köleleştirdiğini belirterek, “Kimisi överek, kimisi azarlayarak, kimisi şiddetle köleleştirir. Ama yöntem değişse de amaç aynıdır; karşı tarafı kontrol altına almaktır” dedi.

Toksik kişiliklerin karşısında en çok zarar gören grubun “bağlanma sorunları” olan kişiler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan “Bu kişiler öz güveni düşük, yalnızlığa tahammül edemeyen bireylerdir. Çocukluk çağında annesiyle ya da babasıyla sağlıklı bağlanma kuramayan kişiler, ileride yanlış kişilere yapışır” ifadelerini kullandı.

