Gaziantep'te 'kuduz' paniği! Bir ilçede iki mahalle karantinada 

O ilimiz apar topar karantinaya alındı! Valilik uyardı, ikinci bir emre kadar giriş çıkışlar tamamen yasaklandı

O ilimiz apar topar karantinaya alındı! Valilik uyardı, ikinci bir emre kadar giriş çıkışlar tamamen yasaklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iki mahalle, kuduz tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı. Mahallelerde hayvanlar aşılanırken, ısırılan vatandaşlara ise kuduz aşısı yapıldı.

Son günlerde 'başıboş köpek sorunu' Türkiye'nin ana gündem maddesi haline geldi. Köpeklerin uyutulmasına dair tartışmalar sürerken, Gaziantep'in bir ilçesinde ise kuduz paniği yaşanıyor.

İslahiye ilçesindeki iki mahallede vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz tespit edilmesi üzerine karantina başlatıldı.

12 Şubat tarihinde Kazıklı Mahallesi'nde başıboş köpeklerin mahalledeki vatandaşlara saldırdığı ihbarını alan ve bölgeye intikal eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yakalanan köpekleri incelemek üzere Adana'ya gönderdi. Yapılan inceleme sonucunda saldıran köpeklerin kuduz olduğu belirlendi.

BİR VAKA DA YOLBAŞI MAHALLESİ'NDE

Öte yandan 24 Mayıs'ta Yolbaşı Mahallesi'nde de köpekler vatandaşlara saldırdı. Burada yapılan incelemelerde de köpeklerin kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi.

Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken, Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelerin girişine ise "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" yazılı tabela asıldı.

KARANTİNA 6 AY SÜRECEK

İslahiye Belediyesi tarafından kuduz vakası tespit mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise İslahiye Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.